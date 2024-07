Dekolty Joanny Krupy

1 z 10

Joanna Krupa lubi pokazywać swoje ciało i robi to bardzo umiejętnie!

Modelka wie, co odkryć, a co zakryć, a niemal każda jej stylizacja robi wrażenie. Modelka szczególnie chętnie eksponuje dekolt, a my postanowiliśmy zebrać wszystkie stylizacje Krupy, które są naprawdę odważne. Musicie je zobaczyć!

Zobacz: Joanna Krupa na prezentacji ramówki TVN wystąpiła w sukience projektu swojego przyjaciela