"Top Model 3" wzbudza sporo emocji. Co tydzień uczestniczki muszą zmagać się z nowymi wyzwaniami, a najsłabsza z nich odpada z programu. W zaprezentowanych już odcinakach mogliśmy oglądać pierwsze zawiązane przyjaźnie i konflikty. Jednak kandydatki na modelki nie mogą zapominać, że biorą udział w konkursie, w którym liczy się rywalizacja.

Postępy uczestniczek bacznie obserwuje jury, które po każdej sesji zdjęciowej eliminuje jedną z dziewczyn. Po ostatnim odcinku Dawid Woliński w rozmowie z TVN.pl zdradził swoje faworytki. Okazuje się, że najbardziej do gustu projektantowi przypadła Marta Zimlińska.

- Jeśli chodzi o urodę kobiecą, to jest Marta. Marta jest bardzo piękna, ma przepiękne włosy, przepiękne walory kobiece, bardzo ładny biust, śliczna pupa. Cała jest w ogóle taka apetyczna. Ja uwielbiam podkrążone oczy. Ona ma permanentnie podkrążone oczy, co jest dla mnie wręcz fetyszem. Uwielbiam to - wyznał juror/

W rozmowie projektant powiedział, że kilka dziewczyn już nadaje się do pracy w modelingu, gdyż mają do tego naturalne predyspozycje i z chęcią zobaczyłby je u siebie na wybiegu:

- Zuza, Renata i Ania. To są dziewczyny, które mają już proporcje modelek. Nie muszą nad sobą pracować, bo taką mają genetykę. Renata jest przepiękna. To dziewczyna, która nadaje się do czegoś więcej niż tylko na wybieg. Myślę, że ona jest na tyle charakterystyczna i na tyle zmysłowa i zapamiętywalna, że nadaje się do kampanii reklamowych, sesji zdjęciowych. Ta jej uroda taka zimna posępna, gdzieś to wszystko tam fajnie się zaprezentuje.

Juror zdradził również, która uczestniczka jego zdaniem nie ma szansy na zrobienie kariery w modelingu. Woliński docenia jednak jej zaangażowanie i pracę jaką wkłada podczas zadań i sesji.

- Ania Koryto stara się bardzo. W programie cały czas robi coś takiego, co pokazuje, że ona chce. Niestety modelki z niej nie będzie. Tutaj mamy bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo ktoś kto bardzo chce, stara i dużo emocji w to wkłada, to jednak chyba niestety na próżno.

Jak udało nam się ustalić, najdalej z wymienionych przez Dawida dziewczyn dojdą tylko Renata Kurczab i Zuzanna Kołodziejczyk, które pojechały na zdjęcia do Indii. Jednak przykład Ani Piszczałki czy Magdaleny Roman pokazuje, że nie trzeba zostać zwyciężczynią "Top Model", aby spełnić swoje marzenia i zrobić karierę w modelingu. Zobacz: Ujawniamy nazwiska półfinalistek "Top Model 3"!



