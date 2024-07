Dawid Woliński jest jednym z najbardziej rozchwytywanym przez polskie gwiazdy projektantem. Nazwiska z pierwszych stron gazet przychodzą na jego pokazy i chętnie pokazują się w jego kreacjach. Sam projektant wielokrotnie udowadniał, że ze swoimi klientkami utrzymuje przyjacielskie relacje. Przypomnijmy: Edyta Górniak gościem w windzie Dawida Wolińskiego

Do grona gwiazd, które kibicują Dawidowi z pewnością należą Doda i Edyta Górniak, które za sobą nie przepadają. Obie jednak chętnie zakładają jego kreacje i zachwycają na imprezach na których się pojawiają. Zdaniem Wolińskiego kluczem do stworzenia idealnej kreacji jest przyjaźń między projektantem a gwiazdą. Dla niego spór między paniami nie ma znaczenie, ponieważ konflikty medialne to nie jest coś co go interesuje.

Czytamy te bzdury z tabloidów, ale nie wiemy, czy to jest prawda. W tabloidach pojawiają się raczej tematy prowokacyjne, jak np. spór o to czy Edyta i Doda, dla których projektuję, lubią się czy nie. Mamy naprawdę dużo fajniejsze tematy do rozmowy niż jakieś konflikty medialne. Muszę czuć gwiazdę, muszę czuć kobietę i to, czego ona oczekuje ode mnie. To jest wtedy bardzo fajna, łatwa praca. A kobiety jak Edyta Górniak, Doda czy Małgosia Kożuchowska są pięknymi, niesamowitymi i wymarzonymi muzami dla projektanta. To są takie osoby inspirują i dlatego bardzo łatwo się wtedy pracuje - mówi agencji Newseria Lifestyle



Która z gwiazd waszym zdaniem najlepiej dogaduje się z projektantem?

