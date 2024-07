Dawid Woliński jest jednym z tych projektantów, którzy ubierają gwiazdy na czerwony dywan, a one chętnie do niego wracają. W ostatnio udzielonym wywiadzie wyznał ile kobieta musi zapłacić za sukienkę na różnego rodzaju okazje. Kwoty te są zaskakujące. Zobacz: TeleKamery: Ile gwiazda musi zapłacić za sukienkę u Wolińskiego? Nie każdą stać na taki wydatek

Ostatnio w internecie pojawiło się zdjęcie informujące o tym, że projektant założył konto w popularnej aplikacji randkowej - Tinder. Wywołało to spore poruszenie wśród internautów. Woliński postanowił skomentować cały szum w tabloidzie:

Mój ulubiony piosenkarz Jason Derulo poinformował, że właśnie na tym portalu można obejrzeć jego nowy teledysk do piosenki "Want to want me" - wyznał w "Twoim Imperium".