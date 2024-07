Ofiarami nadmiernej ingerencji grafików w okładki różnych magazynów najczęściej padają kobiety. Niestety, są to zazwyczaj nie najlepsze przeróbki, a gwiazdy stają się obiektami nieprzyjemnych komentarzy w internecie. Przypomnijmy: WPADKA: Zmasakrowana twarz znanej aktorki na okładce

Reklama

Niestety, podobnie sytuacja się ma z najnowszą okładką miesięcznika dla mężczyzn Logo, na której możemy podziwiać jednego z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju - Dawida Podsiadło. Na okładce muzyk nie jest podobny do siebie, a mocny retusz sprawia, że ciężko go poznać. Na co dzień artysta nie może pochwalić się tak idealną cerą czy zgrabnym nosem. Cóż, czasem jednak liczy się efekt, niż naturalność. Mamy nadzieję, że kolejne okładki będą udane.

A jak wam podoba się okładka z Dawidem?

Zobacz: Podsiadło wkurzył się podczas wywiadu: To jest ku**a przegięcie

Zobacz także

Reklama

Dawid Podsiadło z dziewczyną: