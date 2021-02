Dawid Kwiatkowski wrócił z nowym wizerunkiem i singlem "Bez Ciebie": "Zaczynam nowy etap w życiu". Takiego go nie znaliśmy! 

Niemal dwa lata fani Dawida Kwiatkowskiego musieli czekać na muzyczne nowości. Ale opłacało się! Dziś swoją premierę miał najnowszy singiel artysty - "Bez Ciebie". W sieci pojawił się także teledysk do utworu, w którym jedną z ról zagrała sama Maffashion. "Bez Ciebie" zwiastuje nie tylko nową płytę Dawida, ale również nowy etap w jego życiu.

Dawid Kwiatkowski wrócił z nowym singlem "Bez Ciebie"

25-letni Kwiatkowski swój nowy przebój zapowiadał od kilku tygodni. Jeszcze wcześniej postanowił zmienić coś w swoim wizerunku - postawił m.in. na zupełnie nowe uczesanie. Za metamorfozą gwiazdora kryło się jednak znacznie więcej, niż wszyscy myśleli.



Z kolejnymi dniami na jego Instagramie zaczęły pojawiać się zdjęcia z niezwykle stonowanej, wyważonej, wręcz surowej sesji zdjęciowej.

Aż w końcu kilka dni temu Dawid zapowiedział premierę nowego singla "Bez Ciebie"!

Dawid podsycał ciekawość fanów kolejnymi krótkimi fragmentami utworu oraz teledysku, ale również stopniowo odsłaniał okładkę najnowszego singla. Aż w końcu nadszedł ten dzień! Ważny dla jego fanów, jeszcze ważniejszy dla niego samego - wielka premiera "Bez Ciebie".

Panie i Panowie, oto ona. Okładka, od której zaczynam nowy etap w moim życiu. Piszę to ze szklanymi oczami. To wszystko się dzieje, naprawdę...

Wraz z premierą utworu w sieci pojawił się również wyjątkowy teledysk, do którego scenariusz napisał sam Dawid Kwiatkowski. Główne role zagrali w nim Maffashion i Maciej Kot. "Bez Ciebie" to pierwszy singiel zwiastujący nadchodzący album:

"Bez Ciebie" przyszło do mnie we śnie. Obudziłem się o 3 w nocy z melodią w głowie i wiedziałem już o czym będzie ta piosenka. W naszych czasach łatwo jest nam coś zepsutego po prostu wymienić na nowe i zazwyczaj tak właśnie robimy. A co by się stało, jakbyśmy najpierw spróbowali naprawić to, co nie działa dobrze? Jaki byłby tego efekt? Spróbuj, zaryzykuj i daj drugą szanse temu, co przynosiło Ci szczęście. Właśnie o tym opowiada mój najnowszy singiel, z którym wracam po blisko 2 latach muzycznej ciszy - mówi o swoim singlu Dawid.

Nowy teledysk Dawida zobaczycie poniżej:

Fani zachwyceni nowym singlem Dawida Kwiatkowskiego

Reakcje fanów? Mówią same za siebie. Oto niektóre z najpopularniejszych komentarzy na serwisie YouTube:

Światowa półka!! 🏆🙌🏽❤️ Jeszcze trochę i Kwiatkowski to będzie nasz towar eksportowy! Trzymam kciuki za rotację w RMF, Eska, Zet, Wawa itd. ✊ Świetny numer! Brawa dla Ciebie oraz dla Gosi, Patryka i Dominika! - napisał wokalista Adam Stachowiak

Pięknie i filmowo 😍 gratulacje!!! LECIMY Z TYM! - dodała Lanberry, współtwórczyni tekstu i muzyki do utworu "Bez Ciebie"

jakie emocje siedziały w Tobie pisząc to arcydzieło? - zapytała jedna z fanek.

A wiesz, co jest najpiękniejsze? To, że to dzieło zmienia zdania na Twój temat. Teraz nie jesteś już polskim Justinem Bieberem. Teraz jesteś Dawidem Kwiatkowskim. Czekałam na to. Bardzo - dodała kolejna

Mega dojrzały utwór 🔥🙉 coś czuje, że poleci w radio - oraz następna.



A teraz coś od nas - trudno się nie zgodzić z powyższymi komentarzami. "Bez Ciebie" to produkcja na światowym poziomie, która ma szansę (i powinna) stać się wielkim przebojem. "Nowy", ale przede wszystkim dojrzały Dawid zaskakuje, intryguje, i tak jak zauważyła jedna z fanek, nie ma prawa kojarzyć się już z Justinem Bieberem ani... nikim innym. Artysta odnalazł własną drogę, na co czekaliśmy i my. I choć pewnie sporo go to kosztowało, dziś może być z siebie nieprzyzwoicie dumny. Tak jak jego najwierniejsi fani i Ci... całkiem nowi. Gratulujemy Dawid!

Tekst piosenki "Bez Ciebie" Dawida Kwiatkowskiego

W samym centrum miasta

Niespokojne dłonie

Było już nie raz tak ze mną

Sny mi opowiesz



No więc opowiedz mi

Czy w nich na nowo się pojawiam

I niebo niosę ci

Nie zamykaj drzwi

Bo już zaczęło padać

Jeśli dziś nie będę sam

I pójdziesz w moja stronę

w tobie mam odpowiedź

na bok rzucę cały świat

bo szkoda mi bez ciebie... (x2)

z tobą wszystko,

a bez ciebie nic nie smakuje

na chodnikach zapach naszych słów

coś maluje

chodź tu i pokaż mi (pokaż mi)

jak chcesz ułożyć każdą z planet

by w końcu poczuć dreszcz

i nazwać nienazwane

Jeśli dziś nie będę sam

I pójdziesz w moja stronę

w tobie mam odpowiedź

na bok rzucę cały świat

bo szkoda mi bez ciebie... (x2)

Choćby dziś

Mogę iść z tobą w nieznane

Choćby dziś

będzie mi trochę lżej

i wiem, że:

Jeśli dziś nie będę sam

I pójdziesz w moja stronę

w tobie mam odpowiedź

na bok rzucę cały świat

bo szkoda mi bez ciebie... (x2)