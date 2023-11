8 marca, jak co roku świętujemy Dzień Kobiet! Z tej wyjatkowej okazji Dawid Kwiatkowski nagrał dla naszych Czytelniczek piękne życzenia i zdradził, że przygotował dla nich sporą niespodziankę!

Dawid Kwiatkowski to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej, a wśród czytelniczek Party.pl nie brakuje jego fanek, które m.in. mocno wspierają go w naszych plebiscytach. Teraz wokalista składa im wszystkim życzenia i zaprasza do słuchania najnowszego singla, który zwiastuje kolejną płytę! Właśnie dziś odbyła się premiera piosenki Dawida Kwiatkowskiego "Kochaj mnie"!

Posłuchajcie życzeń Dawida Kwiatkowskiego dla Czytelniczek Party.pl!

Podoba się Wam najnowszy singiel wokalisty?

Oto najnowszy singiel Dawida Kwiatkowskiego.