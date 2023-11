Reklama

Dawid Kwiatkowski chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Jednak, jeśli bierze udział w jakimś projekcie, poświęca mu się w stu procentach, dlatego przywiązuje ogromną wagę do akcji, które wybiera. Szczególnym miesiącem, kiedy gwiazdy angażują się w pomoc innym jest grudzień. Święta Bożego Narodzenia mobilizują je do pomocy, ale gwiazdor zauważa, że wszystkie te reklamy, w których widzimy kochające się rodziny i pięknie udekorowane domy to dla wielu ludzi tylko marzenia. Piosenkarz zdradził, że święta w jego rodzinnym domu tak nie wyglądały!

Obejrzyjcie wideo Party.pl i zobaczcie, jak Dawid Kwiatkowski spędzał święta Bożego Narodzenia i dlaczego tak chętnie pomaga potrzebującym!

Dawid Kwiatkowski opowiedział o swoich świętach