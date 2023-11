Dawid Kwiatkowski od lat podbija listy przebojów i jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia. Mogłoby się wydawać, że artysta wiedzie bezproblemowe i pełne sukcesów życie, ale nic bardziej mylnego. Ostatnio otwarcie przyznał, że jego mama przez lata zmagała się z alkoholizmem. Teraz natomiast w nowym odcinku podcastu "Dwa Światy" opowiedział o narkotykach i alkoholu, z którymi miał styczność od najmłodszych lat! Zobaczcie, co powiedział.

Dawid Kwiatkowski nie ukrywa, że ma za sobą bardzo trudne chwile. W podcaście "Dwa Światy" wspominał, jak wyglądało jego dorastanie z rodzicami alkoholikami.

Artysta zwrócił też uwagę, że gdy zaczynał karierę, to miał niemal nieograniczony dostęp do używek. Przyznał, że sam bez problemu mógł pójść w ślady swoich rodziców!

W życiu, które teraz prowadzę, gdy wszedłem do tego showbizu, kiedy alkohol i narkotyki zaczęły spadać z nieba, na afterach, w "Tańcu z gwiazdami", to sobie pomyślałem - Ja pie*rzę - to jest tak łatwa droga, żeby stać się tym, kogo nienawidziłeś w dzieciństwie, czyli własnych rodziców - wyznał Dawid Kwiatkowski.