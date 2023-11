1 z 5

Dawid Kownacki to jeden z najmłodszych reprezentantów Polski. Na co dzień 21-letni piłkarz gra we włoskim klubie Sampdorii Genua. Po strzeleniu gola podczas ostatniego meczu Kownacki wykonał charakterystyczny w świecie piłkarskim gest, czyli tzw. „cieszynkę”. Tym samym poinformował wszystkich, że zostanie ojcem. Zobacz, w jaki sposób to zrobił!

Dawid Kownacki zostanie ojcem!

Po strzeleniu bramki, która zapewniła zwycięstwo jego drużynie, Kownacki włożył pod koszulę piłkę, a do ust podniósł kciuk. Ta metoda informowania o ciąży partnerek jest wśród piłkarzy bardzo popularna. Wszyscy doskonale pamiętają, że Robert Lewandowski tym samym gestem poinformował o ciąży Ani. Kownacki po meczu na Twitterze napisał:

Yeeeeeees. Podwójna radość

W ten sposób potwierdził, że razem ze swoją partnerką Aleksandrą Adamczak spodziewają się dziecka. Gratulujemy powiększenia rodziny!

