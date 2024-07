3 z 23

Okładka płyty „The Man Who Sold The World” z 1970 roku z Davidem w sukience, miała w tamtych czasach szokować i bulwersować, co też czyniła... Część z Was zapewne pamięta utwór zaśpiewany przez Kurta Cobaina na koncercie Nirvany MTV Unplugged ... tak, to piosenka z tej płyty.

Posłuchaj: