Pogrzeb Elżbiety II. Ogromne kolejki żałobników do trumny królowej. Czekają po 30 godzin

Odejście Harry'ego i Meghan Markle z rodziny królewskiej spowoduje wiele zmian w monarchii brytyjskiej. Początkowo spekulowano, że duża część obowiązków młodszego wnuka królowej Elżbiety II oraz jego małżonki spadnie na księcia Williama i księżną Kate, ale oni mają już swoje zobowiązania, które muszą wypełniać. Brytyjskie media donoszą, kogo królowa może wyznaczyć do pełnienia tych funkcji. To osoby, które dotychczas żyły w cieniu rodziny królewskiej. Zobacz także: Szokujące oświadczenie Harry'ego i Meghan! Wycofują się z rodziny królewskiej! Brytyjczycy wściekli na Meghan! Kto przejmie obowiązki królewskie księcia Harry'ego i Meghan Markle? "Daily Mail", powołując się na rozmowę z królewskim biografem, Robertem Lacey, konsultantem historycznym "The Crown", informuje, że obowiązki księcia Harry'ego i Meghan Markle przejmą księżniczka Beatrice i księżniczka Eugenia. Wnuczki Elżbiety II są kolejno dziewiąte i dziesiąte w kolejce do brytyjskiego tronu. Do tej pory żyły w cieniu rodziny królewskiej i nie wykonywały żadnych obowiązków w imieniu królowej. Według Roberta Lacey'a siostry zostaną przeniesione, ponieważ tego potrzebuje rodzina królewska po tym, jak książę i księżna Sussex postanowili wycofać się z życia królewskiego. W rozmowie z "Hello!" specjalista ujawnił, że siostry zostałyby "przeniesione" do rodziny królewskiej, gdyby były na to gotowe: Jeżeli dwóch wychodzi, to dwie osoby muszą wejść, a tymi dwoma będą Beatrice i Eugenia. Wdrożenie księżniczek w obowiązki królewskie zostało nazwane przez Roberta Lacey'a "konsekwencją odejścia Harry'ego i Meghan": Tego potrzebuje...