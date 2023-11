Daria Widawska kilka lat temu zmagała się z ciężką chorobą. Przez ponad 3 miesiące walczyła z tajemniczą dolegliwością, którą szczęśliwie udało się pokonać. Po tych przeżyciach aktorka namawia do regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Jej zdaniem w Polsce wciąż istnieje problem z otwartym mówieniem o chorobie, głównie ze względu na wstyd i konieczność przyznania się do słabości.

Na szczęście stale zwiększa się liczba osób wykonujących badania profilaktyczne, zwłaszcza morfologię krwi. Wciąż jednak zbyt mało Polaków poddaje się takim badaniom jak cytologia oraz mammografia w przypadku kobiet czy badanie prostaty u mężczyzn. Zdaniem Darii Widawskiej w Polsce istnieje problem z otwartym mówieniem o chorobach i konieczności profilaktyki, zwłaszcza nowotworowej.

– Mamy wstyd, że coś nam dolega. Mamy wrażenie, że to będzie postrzegane jako nasza słabość, a tak nie jest, to, że ktoś podupadł na zdrowiu, nie jest jego winą, to jest przypadek losowy czy genetyczny – mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.