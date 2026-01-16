Daria Ładocha, znana prezenterka i autorka książek kulinarnych, w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała o swojej głębokiej relacji z Tomaszem Jakubiakiem. Zmarły kucharz był dla niej kimś znacznie więcej niż tylko kolegą z branży. Łączyła ich wyjątkowa więź, którą sama nazwała "rodzeństwem z wyboru". Jak podkreśliła, Tomasz Jakubiak był jedną z najważniejszych osób w jej życiu.

Daria Ładocha wspomina dzień, gdy dowiedziała się o chorobie Tomka Jakubiaka

Daria Ładocha przez 24 lata była w związku z Bartkiem Kulitą, z którym ma dwie córki. W kwietniu 2025 roku po raz pierwszy publicznie potwierdziła ich rozstanie. Podkreśliła wówczas, że przez lata nie mówiła o swoim związku, więc nie widziała potrzeby komentowania jego zakończenia. Jak się okazało, o swoim rozstaniu powiedziała Tomaszowi Jakubiakowi dokładnie tego samego dnia, w którym on wyznał jej, że jest chory.

Jako rodzeństwo z wyboru tego samego dnia podzieliliśmy się swoimi wiadomościami — on powiedział mi o chorobie, a ja jemu o rozstaniu

Choć zaznaczyła, że te wydarzenia nie były bezpośrednio powiązane, wyraźnie wskazała na ich symboliczny wymiar, który do dziś pozostaje w jej pamięci.

Daria Ładocha z trudem o Tomku Jakubiaku

W rozmowie z magazynem "Viva!" Ładocha przyznała, że wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. Po raz pierwszy zdecydowała się podzielić swoją żałobą publicznie, choć jak podkreśliła, dotąd nie udzieliła żadnego wywiadu na temat Jakubiaka. Dla niej temat ten był zbyt bolesny, by mówić o nim wcześniej.

Nie lubię o nim rozmawiać. Nie udzieliłam do tej pory żadnego wywiadu na jego temat. Bardzo przeżyłam jego śmierć i ciągle nie mogę uwierzyć, że go nie ma. Był jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Zresztą każdy człowiek, który pojawia się w moim życiu, jest ważny. Od każdego człowieka możemy się wiele nauczyć

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku po miesiącach walki z nowotworem. Kucharz był jedną z barwniejszych postaci polskiej telewizji. Swoją niezwykłą empatią i charyzmą zjednał wokół siebie armię fanów, którzy do końca wierzyli w szczęśliwe zakończenie. Niestety, z każdym tygodniem Tomasz Jakubiak słabł na oczach Polaków. Jego śmierć pogrążyła kraj w rozpaczy.

Tomasz Jakubiak, Daria Ładocha, fot. Kamil PIKLIKIEWICZ/East News

Zobacz także: Adrian ze "ŚOPW" ma żal do szpitala i apeluje do Ministerstwa Zdrowia. Padły mocne słowa