Każdy pokaz Macieja Zienia jest wielkim wydarzeniem towarzyskim, na którym po prostu trzeba być. Wydarzenie jest również dobrym miejscem na debiut na warszawskich salonach. Na wczorajszej imprezie Danuta Stenka postanowiła zaprezentować światu swoją 14-letnią córkę Wiktorię.

Aktorka z córką wyglądały rewelacyjnie i od samego wejścia do hali Soho Factory w Warszawie wywoływały olbrzymie poruszenie wśród fotoreporterów i dziennikarzy. Wiktoria z mamą bez krępacji pozowała do zdjęć. Sądząc po jej minach blask fleszy spodobał się jej i to bardzo.

Stenka na wieczór wybrała klasykę. Biały garnitur zestawiła z czarnym skórzanym, topem. Córka gwiazdy wyglądała równie dobrze. Wiktoria wybrała białą sukienkę, na którą założyła cieniutki płaszczyk.

Jak oceniacie córkę Danuty Stenki. Podobna do mamy?

