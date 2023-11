Reklama

W "Planecie Singli" gra rozrywkową mamę Krystynę Kwiatkowską, a co ciekawe, prywatnie Danuta Stenka nie odbiega charakterem od swojej postaci. Aktorka, która od 30 lat jest żoną Janusza Grzelaka, ma dwie dorosłe już córki, Paulinę i Wiktorię. Choć gwiazda rzadko mówi o życiu prywatnym, podczas ostatniej rozmowy z Party.pl, uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała nam, jaką jest mamą. Czy Paulina i Wiktoria często do późnych godzin wieczornych siedzą i plotkują ze sławną mamą? A może w tej relacji brak jest luzu i spontaniczności? Zobaczcie w naszym wideo, co o rodzicielstwie zdradziła nam Danuta Stenka. Tak wyobrażaliście ją sobie jako mamę?

Danuta Stenka jest mamą dwójki dzieci

Danuta Stenka z Pauliną.

Danuta Stenka z Wiktorią.