Daniel Martyniuk, syn znanego wokalisty Zenona Martyniuka, ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Po serii skandali i emocjonalnych publikacji w internecie zdecydował się na kolejny krok – powrót do dawnego pseudonimu na Instagramie. To wydarzyło się w momencie, gdy media wciąż żyły jego niedawną awanturą na pokładzie samolotu oraz uroczystością chrztu jego syna Floriana.

Daniel Martyniuk wprowadził zmianę zaraz po chrzcinach synka

Na swoim profilu na Instagramie Daniel Martyniuk wcześniej używał kontrowersyjnej nazwy „unfckble89”. W opisie pojawiały się tajemnicze i buntownicze cytaty, takie jak łacińskie „Uczysz orła latać” oraz hiszpańskie „Gwiazdy wskazują drogę żeglarzom”. Pseudonim był postrzegany przez internautów jako wyraz buntu i nieprzejednanego charakteru.

Po burzliwym okresie, w tym incydencie na pokładzie samolotu, Daniel zdecydował się na powrót do wcześniejszej nazwy swojego profilu. Obserwatorzy odebrali to jako symboliczny gest, być może zwiastujący początek przemiany wizerunku młodego Martyniuka.

Daniel Martyniuk wywołał awanturę w samolocie

Do jednego z najgłośniejszych wydarzeń z udziałem Daniela Martyniuka doszło kilka dni przed chrztem jego syna. Lecąc z Malagi do Warszawy, na pokładzie samolotu doszło do incydentu z jego udziałem. W jego wyniku maszyna musiała awaryjnie lądować w Nicei, gdzie w sprawie Martyniuka interweniowała francuska policja. Informacje o zdarzeniu obiegły media w Polsce i za granicą, powodując kolejny wybuch medialnej burzy.

Wydarzenia te miały miejsce na krótko przed rodzinną uroczystością – chrztem syna Daniela, Floriana. Uroczystość odbyła się w niedzielę 26 października w Białymstoku. Choć wcześniej Daniel sugerował, że może się nie pojawić, ostatecznie wziął udział w ceremonii. Chrzest odbył się w atmosferze podniosłości i rodzinnego zjednoczenia.

Zaskakujący był także ton wypowiedzi Daniela po wydarzeniu. Na swoim InstaStories opublikował zdjęcie z uroczystości, do którego dołączył poruszający opis: „Dziecko to dar od Pana. To cząstka nieba na ziemi”.

