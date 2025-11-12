Daniel Martyniuk ponownie dał o sobie znać na Instagramie. Tym razem wyraził swoje niezadowolenie po obejrzeniu "Tańca z Gwiazdami". Oberwało się uczestnikom i tancerzom, którzy, jego zdaniem, nie tańczą wystarczająco dobrze. Syn znanego discopolowca, Zenka Martyniuka, nie gryzł się w język.

Daniel Martyniuk budzi kontrowersje

Daniel Martyniuk to postać w polskim show-biznesie, o której coraz częściej rozpisują się media. Syn Zenona i Danuty Martyniuków znalazł się niedawno na świeczniku po ostrej awanturze w samolocie, która zakończyła się awaryjnym lądowaniem i wyprowadzeniem go z pokładu przez francuską policję. Ostatnio przekazał, że... zamierza podać linie lotnicze do sądu.

Będę się sądził z Wizz Air do samego końca i nie zapłacę im złamanego grosza! Zostałem tam znieważony i wygwizdany przez Polaków. Własnych rodaków! Co ja wam zrobiłem? Jak tak można? Wszystko zostało nagrane! Podstawianie nóg w przejściu. Nagrania z waszych telefonów także są nielegalne. Także widzimy się na sali sądowej! zapowiedział.

Daniel Martyniuk krytykuje "Taniec z Gwiazdami"

Syn króla disco polo ponownie przemówił do internautów za pośrednictwem Instagrama. Tym razem oberwało się produkcji "Tańca z Gwiazdami". Daniel Martyniuk postanowił w ostrych słowach ocenić półfinał "Tańca z Gwiazdami" stwierdzając, że gwiazdy show nie tańczą do rytmu i taktu.

Jacyś ludzie robią wygibasy na płaszczyźnie bez poślizgu. Co innego, jakby zrobili program men... tańczą na lodzie. Zwykli randomowi. Just think about it napisał młody Martyniuk.

Daniel Martyniuk o Dodzie

Daniel Martyniuk wspomniał również o samej Dodzie, którą pochwalił za krytykę programu.

Doda mi zaimponowała, wyśmiewając Taniec z Gwiazdami. Czym jest taniec towarzyski? Przecież to nawet nie do rytmu, ani taktu.

