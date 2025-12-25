W okresie świątecznym Daniel Martyniuk po raz kolejny wzbudził kontrowersje, publikując serię emocjonalnych nagrań na Instagramie. W materiałach tych skierował ostrą krytykę i obelgi w stronę swojego ojca, Zenona Martyniuka. Nagrania, które trafiły do sieci 25 grudnia 2025 roku, wzbudziły żywą dyskusję wśród internautów.

Daniel Martyniuk opublikował niepokojące wideo w święta. Uderzył w ojca

Nagrania pojawiły się na oficjalnym profilu Daniela Martyniuka. W treściach tych pojawiły się nie tylko brutalne wyzwiska, ale i mocne oskarżenia wobec ojca. Daniel stwierdził, że Zenon Martyniuk chciał „zniszczyć własnego syna” oraz zapowiedział, że „konsekwencje będą tragiczne”.

W swoim wystąpieniu Daniel Martyniuk odniósł się do przeszłych słów ojca, twierdząc, że kiedyś miał on powiedzieć: „Zobaczysz, jaki ci numer zrobię, jak się nie uspokoisz”. Syn muzyka dodał, że od tego czasu nic się nie wydarzyło, lecz to on miał narobić ojcu „numerów” i to, jak zaznaczył, jeszcze nie koniec.

Kilka lat temu mój tato powiedział mi: zobaczysz, jaki ci numer zrobię, jak się nie uspokoisz. Jakoś czekam, czekam i jeszcze nie zrobiłeś mi żadnego numeru, ty. Ale ja ci już tyle numerów narobiłem, że zobaczysz, i to nie jest jeszcze koniec. Kto komu numer zrobi? Gdzie ja miałem cię przepraszać? Tu na tym dywanie w domu? Nie powiedział Daniel Martyniuk.

Daniel Martyniuk znów atakuje ojca na Instagramie Instagram Daniel Martyniuk

Warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, bo w połowie grudnia Daniel Martyniuk przekazał radosne wieści ze swojego domu. Najwyraźniej syn gwiazdora disco polo znów może przechodzić kryzys w życiu osobistym.

Daniel Martyniuk znów ma konflikt z rodzicami

W jednej z wypowiedzi Daniel zwrócił się do rodziców w ostrych słowach. W dalszej części padły również wyzwiska pod adresem ojca, które nie nadają się już do cytowania.

Merry Christmas. No i kto komu zrobił numer, kochani rodzice? (...) Jak ty w ogóle gościu chciałeś zniszczyć własnego syna? Szala się przelała. I to jest już na ostro. (...) Konsekwencje będą tragiczne. I o to chodzi. Dziękuję, do widzenia przekazał młody Martyniuk.

To nie pierwszy raz, gdy Daniel Martyniuk publicznie krytykuje swojego ojca. Konflikt między synem a Zenonem Martyniukiem trwa od lat, jednak tym razem publikacje pojawiły się w szczególnie wrażliwym okresie - w święta Bożego Narodzenia. W swoich wypowiedziach Daniel nawiązał również do byłej żony, Eweliny.

