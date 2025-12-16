Faustyna Martyniuk, żona Daniela Martyniuka, podzieliła się z internautami wyjątkowym momentem – ich syn Florian świętuje pół roku życia. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wzruszające zdjęcia, na których widać nie tylko małego chłopca, ale również jego ojca Daniela oraz dziadków – Zenona i Danutę Martyniuków.

Rodzina Martyniuków świętuje pół roku życia Floriana

Na nagraniu i fotografiach opublikowanych przez Faustynę widzimy, jak malec roztapia serca całej rodziny. Sama mama opatrzyła post słowami:

Florianek ma już pół roczku. To wielki zaszczyt i spełnienie być twoją mamą

W komentarzach pod postem nie zabrakło ciepłych słów internautów – „Piękny chłopczyk, cały tata”, można przeczytać wśród wielu innych wyrazów zachwytu.

Daniel Martyniuk oraz jego rodzice – Zenon i Danuta – nie kryją radości z powodu półrocznego jubileuszu Floriana. Na zdjęciach widać dumnego dziadka Zenona Martyniuka z wnukiem na rękach. To wyjątkowy moment w życiu całej rodziny, który został uchwycony i udostępniony w mediach społecznościowych.

Daniel Martyniuk ma dwoje dzieci z dwóch związków

Florian nie jest jedynym dzieckiem Daniela Martyniuka. Z poprzedniego związku z Eweliną, Daniel ma córkę Laurę. Obecnie jednak skupia się na rodzinie z Faustyną, z którą związał się w 2022 roku. Narodziny Floriana w czerwcu 2025 roku były dla niego i żony wyjątkowym wydarzeniem, które zjednoczyło całą rodzinę Martyniuków.

Daniel Martyniuk, choć znany z kontrowersji i medialnych skandali, w ostatnich miesiącach dzieli się bardziej rodzinnymi kadrami. Publikacje Faustyny pokazują, że rodzina Martyniuków stara się cieszyć wspólnymi chwilami.

Rodzina Martyniuków, mimo medialnego szumu wokół Daniela, stara się pokazywać pozytywne aspekty swojego życia. Półroczne urodziny Floriana stały się doskonałą okazją do tego, by podzielić się rodzinnym szczęściem z szerszym gronem odbiorców.

