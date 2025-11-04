Na Instagramie Daniela Martyniuka pojawiło się zdjęcie jego kilku­miesięcznego syna Floriana, które natychmiast przykuło uwagę internautów. Chłopiec, owinięty w ręcznik po kąpieli, szeroko się uśmiecha. Fotografia wywołała lawinę pozytywnych komentarzy. Wielu użytkowników mediów społecznościowych podkreślało, że zdjęcie pokazuje Daniela w zupełnie nowym świetle. To dość zaskakująca fotografia, biorąc pod uwagę ostatnie ekscesy Daniela Martyniuka!

Skandale Daniela Martyniuka

Jeszcze niedawno Daniel Martyniuk trafiał na pierwsze strony portali plotkarskich z powodu kontrowersyjnych zachowań. Najgłośniejszy incydent miał miejsce w samolocie, który musiał awaryjnie lądować w Nicei z powodu jego agresywnego zachowania. Celebryta został usunięty z pokładu.

W przeszłości Martyniuk publikował w sieci niepokojące treści, a jego profil na Instagramie pełen był treści, które wywoływały konsternację wśród obserwatorów. Syn gwiazdora disco-polo mówił nawet o tym, że zamierza zniknąć z mediów społecznościowych, a jego obecność na chrzcinach syna stała pod znakiem zapytania. Ostatnio wszystko się zmieniło.

Daniel Martyniuk pojawił się na chrzcie syna Floriana

Daniel Martyniuk sam zapowiadał, że nie pojawi się na chrzcie swojego syna. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom celebryta jednak uczestniczył w ceremonii. Paparazzi opublikowali zdjęcia z kościoła oraz uroczystości rodzinnej. Wygląda na to, że Daniel Martyniuk stanął na wysokości zadania.

Obecność Daniela na tak ważnym wydarzeniu, jakim był chrzest Floriana, spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów. W sieci pojawiły się również wspólne zdjęcia całej rodziny, czyli Daniela, jego żony Faustyny i małego Floriana oraz Danuty Martyniuk.

Daniel Martyniuk pokazał zdjęcie synka

Teraz Daniel Martyniuk opublikował nowe zdjęcie synka, które rozczuliło internautów. Chłopiec tuż po kąpieli wygląda bardzo radośnie.

Nie ma to jak szczęśliwy Florianek po kąpu kąpu. napisał Daniel Martyniuk

Internauci są poruszeni tak uroczym kadrem i piszą wprost, że chłopiec jest bardzo podobny do swojego taty:

Cały tata

Śliczne dzieciątko aż mu się oczka cieszą

