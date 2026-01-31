W sobotni poranek na Instagramie Daniela Martyniuka pojawiło się nagranie, które wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Syn Zenka Martyniuka, króla disco polo, zwrócił się do swojej żony Faustyny z emocjonalnym przekazem.

Daniel Martyniuk przeprasza żonę

Wideo trwa kilkadziesiąt sekund i przedstawia Daniela wypowiadającego urywane, pełne wzruszenia zdania:

Przepraszam cię Faustyno. Ja chyba ją kocham. Hehe. Przepraszam cię. To chyba wszystko już musi się skończyć. Przepraszam cię. Kocham ją, nie. Przepraszam.

Nagranie zostało zamieszczone na Instagramie bez żadnych dodatkowych wyjaśnień, co tylko podsyciło emocje wśród obserwatorów.

Faustyna Martyniuk przerywa milczenie w wywiadzie

Kilka dni przed publikacją nagrania, Faustyna Martyniuk udzieliła wywiadu Karolinie Motylewskiej z portalu JastrząbPost. W rozmowie otwarcie opowiedziała o swoim życiu z Danielem, podkreślając, że do tej pory unikała publicznego komentowania ich relacji.

Mam wrażenie, że Daniel ma takie dwie twarze - jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem - powiedziała Faustyna.

Wywiad był pierwszym publicznym wystąpieniem Faustyny w tej sprawie. Wypowiedziała się również na temat medialnego wizerunku Daniela, stwierdzając, że "największą krzywdę robi sobie sam".