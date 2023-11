Niedawno Daniel M., syn Zenka Martyniuka, po raz pierwszy został ojcem. Mimo że przez ostatnich kilka miesięcy relacje Daniela z jego żoną Eweliną nie należały do najlepszych, to jednak syn muzyka disco polo zjawił się w szpitalu, co relacjonował na swoim profilu na Instagramie. Okazało się wtedy, że para już się pogodziła, a Ewelina najwyraźniej postanowiła zapomnieć, że mąż nie chciał jej wpuścić do domu. Teraz Daniel M. postanowił pokazać światu swoją córeczkę. Na Instagramie opublikował urocze zdjęcie.

Reklama

Daniel M. pokazał córkę

Laura, bo tak ma na imię córeczka Daniela i Eweliny, wzbudzała wielkie emocje zanim jeszcze pojawiła się na świecie. Jej ojciec, który twierdził na Facebooku, że Ewelina specjalnie przestała nosić plastry antykoncepcyjne, by zajść w ciążę, teraz chętnie chwali się jej zdjęciami. W Instastories opublikował uroczą fotografię córeczki. Oczywiście poszedł w ślady wielu gwiazd i nie zdecydował się na odsłonięcie twarzy dziewczynki. Widać jednak kawałek ust i słodkie, różowe ubranko.

Instagram

Co ciekawe, jeszcze do niedawna nie było do końca pewne, jakie imię otrzymała córka Daniela i Eweliny. Zenek Martyniuk zdradził jakiś czas temu, że będzie to Noemii i Daniel przedstawił światu córkę właśnie tym imieniem. Ewelina szybko go jednak poprawiła:

Nie Noemi tylko Laura - powiedziała.

W końcu jednak para doszła do porozumienia. W kolejnym Instastories opublikowanym przez Daniela, mężczyzna pozdrawiał żonę i córeczki, zdradzając ostatecznie jej imię:

Zapomniałem dodać, że pozdrawiam Ewelinę i Laurę Noemi Martyniuk - powiedział syn Zenka Martyniuka.

Podoba się wam imię dziewczynki?

Daniel M. pochwalił się na Instagramie, że został ojcem

Instagram

Daniel M. i Ewelina niedawno wzięli ślub

Reklama

Zobacz także: Zenek Martyniuk wyśle syna na odwyk! "Nie chcemy, żeby narkotyki zniszczyły jego życie"