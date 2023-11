Oto wyniki konkursu Mister Polski 2019. O tytuł Mistera Polski walczyło 28 mężczyzn w wieku od 19 do 29 lat, wyłonionych spośród 240 kandydatów. Wszyscy finaliści spędzili ostatnie tygodnie na treningach i przygotowaniach. Gala finałowa odbyła się w środę, 6 listopada, w Warszawie w Teatrze Capitol. Decyzją jury nowym Misterem Polski został Daniel Borzewski. Daniel Borzewski ma 23 lata i pochodzi z Radzikowa Nowego.

Daniel Borzewski przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie, brał udział m.in. w: "Mam Talent", "The Voice of Poland", "Dance Dance Dance" oraz "Taniec z gwiazdami" - z pewnością widzieliście go w którymś z tych programów. Daniel należy do grupy tanecznej Volt Agustina Egurroli. Zawodowo Daniel zajmuje się również mediami społecznościowymi - jest specjalistą ds. social media.

A teraz ważna informacja dla fanek... Daniel Borzewski jest singlem! Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii. Daniel słusznie został Misterem Polski 2019?

