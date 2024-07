Anna Lewandowska wspiera akcje charytatywną. Zaledwie kilka dni temu żona Roberta Lewandowskiego prosiła o pomoc dla swojej koleżanki Beaty Welfe. Trenerka za pośrednictwem Facebooka poprosiła wówczas swoich fanów o wsparcie finansowe dla 31-letniej karateczki, która walczy z glejakiem anaplastycznym. Niestety, Ania została mocno skrytykowana przez internautów, którzy zarzucali jej, że sama powinna opłacić leczenie chorej koleżanki.

Teraz Anna Lewandowska postanowiła ponownie pomóc. Okazuje się bowiem, że trenerka połączyła siły z jedną z modnych warszawskich restauracji, która przekazuje pieniądze ze sprzedaży sałatki przygotowanej według przespisu Ani, na rzecz chorego Filipa. U pięcioletniego chłopca zdiagnozowano całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Jak dowiedzieliśmy się w restauracji, specjalne danie przepisu Ani Lewandowskiej, kosztuje 32 złote. Z każdego złożonego zamówienia z sałatką Ani, 5 złotych przekazywane jest dla chorego Filipka!

Co powstało z połączenia pasji Anny Lewandowskiej do zdrowego trybu życia i smaku naszego szefa kuchni Sebastiana Olmy możecie przekonać się sami.

Od dziś na naszej tablicy pojawiła się nowa pozycja Sałata by Anna Lewandowska, w której króluje komosa ryżowa znana ze swych wyjątkowych właściwości zdrowotnych i jesienny burak w dwóch odsłonach żółtej i klasycznej. Spróbujcie koniecznie :)

A, że kuchnia to serce, postanowiliśmy się tym sercem z kimś podzielić. Tak powstała wspólna inicjatywa przeznaczenia części dochodu ze sprzedaży dania na dobry cel.

Zasada jest prosta:

1. odwiedzacie naszą restaurację;

2. zamawiacie Sałatę by Anna Lewandowska, a z każdego złożonego zamówienia 5 pln wędruje na konto pięcioletniego Filipa, u którego w 2014 roku zdiagnozowano całościowe zaburzenie rozwoju - autyzm oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Mamy nadzieję, że pomożecie spełnić marzenie i Filip już wkrótce wyjedzie na turnus rehabilitacyjny- czytamy profilu restauracji Sketch.