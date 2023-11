5 z 5

DOBRE, BO POLSKIE

W planach na 2020 rok Damian ma też wyjazd na staże do najlepszych restauracji w Europie, by począwszy od pracy na zmywaku, przejść wszystkie szczeble kulinarnej kariery. Po co?

– Moim największym marzeniem jest nadal własna, klimatyczna restauracja we Wrocławiu i to w nią chcę zainwestować wygraną z „Tańca z gwiazdami”. W menu postawię na dobre produkty i polską kuchnię z domieszką kuchni świata. Mam już nawet specjalny notes, w którym zapisuję nowe i ulepszam stare przepisy – zdradza „Fleszowi” Kordas.

Ale to nie wszystko, bo w głowie Damiana marzenia rodzą się na bieżąco. Kolejne na liście? Planuje kurs pilotażu, by za sterami awionetki zwiedzić wszystkie kontynenty. Na pewno mu się to uda!

content:1_38680,8_9608:ECVideo