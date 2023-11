1 z 4

Wszyscy zamarliśmy, kiedy naszym oczom ukazał się ten widok! Dakota Johnson na wielkiej gali podczas premiery dreszczowca "Suspiria" wyglądała rewelacyjnie w czerwonej połyskującej sukni do samej ziemi. Dakota do całości dobrała bogatą biżuterię w postaci wiszących kolczyków, a włosy związała w charakterystyczny dla niej luźny kok. Wyglądała dziewczęco, ale jednocześnie bardzo elegancko. I na tym tak naprawdę nasze zachwyty mogłyby się skończyć, gdyby nie jeden BARDZO WAŻNY detal! Czy wy też to zauważyliście? Na premierze filmu Dakocie odznaczał się... brzuszek. Zwłaszcza, kiedy stanęła profilem do fotoreporterów.

