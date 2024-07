1 z 7

Rekordowa liczba sprzedanych biletów i miliony fanów na całym świecie to najlepsze dowody uznania dla filmu "50 twarzy Greya". Ogromna popularność i sympatia widzów sprawiły, że aktorzy regularnie odwiedzają studia telewizyjne i opowiadają o swoich rolach. Ostatnio Dakota Johnson, odtwórczyni roli Any Steel, była gościem w studiu Davida Lettermana. Aktorka postawiła na kraciastą stylizację, czyli biało czarny płaszcz, a do tego kreację z takim samym dołem i gorsetową górą. Jak zawsze gwiazda prezentowała się skromnie i dziewczęco, ale przyciągnęła uwagę wszystkich. Chętnie pozowała też z fanami.

