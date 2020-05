Dagmara z "Królowych życia" pochwaliła się umiejętnościami wokalnymi! Jak jej poszło? 

Dagmara Kaźmierska to niekwestionowana gwiazda programu "Królowe życia"! Bohaterka hitu TTV ma rzeszę fanów, przed którymi ostatnio postanowiła pochwalić się swoimi umiejętnościami wokalnymi! Gwiazda zaśpiewała hit Anny Karwan pt.: "Słucham Cię w radiu co tydzień" i... wywołała zachwyt u swoich wielbicieli.

Zobaczcie jak śpiewa "Królowa życia"!

Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" o wynikach testów na koronawirusa! "Co ta za Królowa bez korony?"

Dagmara Kaźmierska to jedna z najbarwniejszych postaci w programie "Królowe życia". Nic więc dziwnego, że na swoim Instagramie zgromadziła już 835 tys. obserwatorów! Poczucie humoru i nietuzinkowe teksty gwiazdy sprawiły, że widzowie pokochali Dagmarę! Tym razem bohaterka hitu TTV zaskoczyła ich swoimi umiejętnościami wokalnymi!

Dagmara z "Królowych życia" niedawno zamieściła na swoim Instagramie nagranie, na którym śpiewa piosenkę Anny Karwan "Słucham Cię w radiu co tydzień". Gwiazda pokochała ten utwór i postanowiła podzielić się z obserwatorami swoim wykonem tej piosenki.

Kochani 💝💝KIEDY JEST MI ŹLE ... TO ŚPIEWAM I OD RAZU LEPIEJ 😜😜😜💝Miłego dnia Wam życzę 💝💝💝 Piękna piosenka Ani Karwan , którą miałam okazję osobiście poznać 😘😘😘Aniu 💝dziękuję Ci za wtedy -ucieszył się i był w strasznym szoku 😜😜A piosenkę pomaga śpiewać mój przyjaciel Pawełek kochany 😘NAJLEPSZY FRYZJER ŚWIATA - napisała pod nagraniem Dagmara Kaźmierska.

Fanom od razu przypadło do gustu nagranie "Królowej życia" i w komentarzach pod postem gwiazdy dali wyraz swojego zachwytu. Niektórzy nawet zasugerowali, że Dagmara Kaźmierska powinna wystąpić w talent show!

- Bardzo ładnie Pani Queen śpiewa🤗

- Piękny wokal

- Widziałam pani Dagmaro powinna pani iść do the Voice of Poland gwarantuję, że pani wygra ma pani piękny wokal zdrówka życzę

- aż mnie zatkało🤩🤩🤩❤️❤️

- Ale ładny wokal ♥️ super - piszą zachwyceni fani.