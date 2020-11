Dagmara z "Królowych życia" w końcu pokazała partnera?! Te gorące pocałunki z przystojniakiem nie pozostawiają złudzeń

Dagmara Kaźmierska zdecydowała się pokazać światu swojego ukochanego?! Na Instagramie gwiazdy "Królowych życia" pojawiło się kilka zdjęć z mężczyzną, na których bohaterka hitu TTV... całuje się! Oczywiście te fotografie wywołały spore emocje wśród fanów Dagmary. Zobaczcie sami!

Dagmara z "Królowych życia" w końcu pokazała partnera?!

Dagmara Kaźmierska to uwielbiana bohaterka "Królowych życia". Już od kilku lat jest prawdziwą gwiazdą tego programu a na Instagramie zgromadziła już prawie 1 milion obserwatorów. Fani na bieżąco śledzą jej losy i z niecierpliwością czekają na kolejne posty. Tym razem Dagmara chyba mocno zaskoczyła swoich wielbicieli!

Na Instagramie Dagmary właśnie pojawiły się nowe zdjęcia. Na pierwszym z nich widzimy "królową życia" razem z dwoma mężczyznami, a podpis pod postem brzmi:

🦋🖤🖤🦋Motyle na palcach 😜Motyle w brzuchu 💖 😛🙈🤷‍♀️ To i na torcie muszą być 🤷‍♀️😛😛🦋🦋🦋🤷‍♀️ Uwielbiam tych Panów 💖Bardzo o mnie dbają 😍😍😍Aczkolwiek każdy inaczej 😉🙈🖤 Tort tak pyszny , że w sekundy rozpracowany 😝😝😝😋 - napisała Dagmara Kaźmierska.

Jednak na kolejnych fotografiach widzimy gwiazdę już tylko z jednym z tych mężczyzn. Co więcej, Dagmara całuje się na nich właśnie z tym przystojniakiem! Oczywiście to nie umknęło uwadze fanów, którzy pospieszyli z życzeniami dla tej dwójki.

- Nie chcę nic mówić, ale chyba koś tu nam rozkwita 🦋🥰🥰👌👌❤️🤭 pięknie 😘

- Super para, wyjątkowo wspaniała kobieta ❤️🍀

- Cudowni❤️❤️❤️

- Duuuuuuuużo miłości 😍❤️ Jest Pani najlepsza!

- No facet prima sort...😍. Szczęścia !!!❤️ - piszą fani.

Tak naprawdę jednak nie ma pewności, czy to rzeczywiście jest partner gwiazdy. Dagmara nigdzie tego oficjalnie nie potwierdziła. A Wy, co o tym myślicie? To rzeczywiście ukochany bohaterki "Królowych życia", a może zdjęcia miały tylko podgrzać emocje wśród fanów? Zobaczcie zatem te fotografie i oceńcie sami!

Dagmara nie szczędziła czułości tajemniczemu mężczyźnie!

Myślicie, że są parą?

Gwiazda "Królowych życia" doskonale wie, jak rozgrzać internautów do czerwoności!