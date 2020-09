Dagmara z "Królowych życia" pokazała nowe zdjęcie syna i zachwyca się jego sylwetką! "A taki klusek był niedawno"

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" jest bardzo dumna ze swojego syna. Niedawno za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że Conan dostał się na medycynę! Teraz zaś postanowiła pokazać fanom jego idealną, muskularną sylwetkę.

Zachwytom nie ma końca i chyba chłopak nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" po wypadku nie może robić czegoś, co kocha! "Mogę tylko patrzeć"

Dagmara z "Królowych życia" pokazała zdjęcie syna

Każdy fan programu "Królowe życia" zapewne wie, że Conan to prawdziwe oczko w głowie mamy. Gwiazda hitu TTV zawsze dba, by jej syn miał wszystko co najlepsze. Jest bardzo troskliwa i ma świetną relację z Conanem. Chłopak również wie, że swojej mamie może powiedzieć absolutnie wszystko.

Dagmara Kaźmierska ma również mnóstwo powodów, żeby być bardzo dumną ze swojej pociechy. Conan za chwilę rozpocznie studia medyczne, a do tego wyrósł na prawdziwego przystojniaka!

Na Instagramie Dagmary Kaźmierskiej właśnie pojawił się nowy wpis oraz zdjęcie jej syna, na którym możemy podziwiać Conana w samych spodenkach kąpielowych. Od razu widać, że chłopak jest stałym bywalcem siłowni i bardzo dba o swoją sylwetkę.

💖A taki KLUSEK 😜🙈był niedawno 😍😍😍😍😍 Dużo słoneczka Wam przesyłamy 🌞🌞🌞🦈🐒🐢🦐🐊🌞🌞🌞💖 - napisała Dagmara Kaźmierska pod zdjęciem swojego syna.

Fani, a zwłaszcza fanki nie ukrywają, że sylwetka syna Dagmary Kaźmierskiej, robi ogromne wrażenie!

- Wygląda jak milion dolców 🔥🔥🔥 - Przyjemności na wakacjach 😍🌞🏝 Konanek jaki przystojniak❤️ - Przystojniak z niego niezły ❤️😍😘😍 - Conanek jak zawsze w formie🥰 - Seksowny❤️ - piszą fanki.

Najwyraźniej jednak Conan nie wiedział, że mama zamieści jego zdjęcie na swoim Instagramie i skomentował:

- Mamo co Ty wstawiasz 😂🤦‍♂️ - zapytał Conan. - 😘😘😘Mojego Syncia najpiękniejszego na Świecie 😜❤️❤️❤️❤️❤️ - odpowiedziała Dagmara.

W ogóle nie dziwimy się, że Dagmara chwali się swoim synem, bo jest prawdziwym przystojniakiem, a do tego fantastycznym człowiekiem. Zobaczcie sami jego najnowsze zdjęcie.

Conan to prawdziwe oczko w głowie Dagmary! Gwiazda "Królowych życia" często zamieszcza zdjęcia w sieci, na których możemy zobaczyć również jej syna.