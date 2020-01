Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" wyjawiła jeden z największych sekretów! Okazało się, że gwiazda w przeszłości była uzależniona od hazardu. W ten sposób przegrała naprawdę wiele. W szczerym wyznaniu opowiedziała o swoich wielkich błędach, które popełniła w życiu.

Dagmara Kaźmierska to niekwestionowana gwiazda popularnego programu telewizji TTV "Królowe życia". Jest niezwykle barwną postacią, która zyskała w ostatnim czasie grono sympatyków. Wiele osób uwielbia ją za nietuzinkowe teksty i charyzmatyczną osobowość. Jak się jednak okazało, Dagmara w przeszłości popełniła wiele błędów, których dzisiaj bardzo żałuje. Jednym z nich był hazard, od którego "Królowa życia" była uzależniona.

Dagmara Kaźmierska była ostatnio gościem programu Wp.pl "W łóżku z Oskarem". To właśnie tam wyznała, że zmagała się z potwornym nałogiem jakim jest hazard. Okazało się, że przegrała przez to dużo pieniędzy i pomimo tego, granie w dalszym ciągu ją pociągało.

Grałam, dużo grałam. Czasem człowiek wygrał. [...] Dużo przegrałam. [...] I później już w Polsce też dużo. Więcej w Polsce na maszynach. K*rwa, ale mnie pociągły. Straszne to było. Ale dobrze wszystko, już mam za swoje i już bym nie wrzuciła nigdy. Już nie jestem frajerem. Już bym w maszynę nie wrzuciła pieniędzy. Ale kiedyś po trzy doby od maszyny nie schodziłam. Ja miałam swoje maszyny, miałam pół na pół maszyny, to sobie zawsze odbijałam. [...] Najgorzej to wygrać za szybko - wyznała gwiazda w rozmowie z Wp.pl.