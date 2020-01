TTV pokaże program "Kanapowcy" o mężczyznach, którzy chcą wrócić do formy! Przebije "Gogglebox"?

"Kanapowcy" to nowy program, który już wiosną pojawi się w telewizji TTV. Pięciu mężczyzn, którzy na co dzień zmagają się z otyłością, postanawia pod okiem ekspertów zmienić swoje życie. Program jest polską wersją "Real Man". Czy produkcja okaże się hitem?

"Kanapowcy" pojawią się w nowej ramówce TTV już za niewiele ponad miesiąc. Premiera programu zapowiedziana jest bowiem na 7 marca. Bohaterami produkcji jest pięciu mężczyzn, którzy nie czują się komfortowo w swoim ciele. Mają też z tego powodu problemy z akceptacją społeczną i czy z nawiązywaniem relacji. Złe nawyki żywieniowe i brak aktywności doprowadziły ich do sporej nadwagi. Czy na oczach kamer uda im się zgubić nadprogramowe kilogramy?

- To nie będzie kolejny program o odchudzaniu i metamorfozach. „Kanapowcy” to młodzi mężczyźni ze Śląska i Zagłębia, którzy uwielbiają piwo, nienawidzą ćwiczeń i nie wstydzą się swoich nawyków. Odważyli się przed kamerami opowiedzieć o tym, co chcą zmienić w swoim życiu, bo dbanie o linię, nie jest już przecież domeną wyłącznie kobiet - powiedziała portalowi Wirtualnemedia.pl Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV.