Dagmara z "Królowych życia" szaleje w centrum handlowym. Fanka: "No gdzie z butami do koszyka"! Gwiazda odpowiedziała w swoim stylu!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia, które najprawdopodobniej pochodzą z planu nowego sezonu właśnie tego programu. Widać na nich jak gwiazda hitu TTV szaleje po centrum handlowym siedząc w wózku przeznaczonym do wkładania artykułów. To zachowanie nie przypadło do gustu niektórym internautom. Zobaczcie, co napisali i jak na wpis jednej z komentujących zareagowała sama "Królowa życia"!

Dagmara Kaźmierska to niekwestionowana gwiazda programu "Królowe życia". Widzowie pokochali ją za charakter, charyzmę i nietuzinkowe teksty, które bawią wszystkich do łez. Teraz fani z niecierpliwością czekają na wieści, kiedy uwielbiany przez Polaków kultowy program TTV, znów zagości na antenie. Jedno jest pewne - bohaterowie na pewno nas nie zawiodą i dostarczą nam masę humoru i pozytywnych emocji.

Gwiazda "Królowych życia" właśnie zamieściła na swoim Instagramie zdjęcia, które najprawdopodobniej pochodzą właśnie z planu najnowszej serii programu. Widać na nich jak Dagmara szaleje razem z Jackiem na zakupach. Bohaterka hitu TTV siedzi w koszu przeznaczonym do wkładania artykułów, a jej przyjaciel oczywiście pcha wózek. Pod fotografiami gwiazda zamieściła krótki wpis:

LUDZIE NIE DLATEGO PRZESTAJĄ SIĘ BAWIĆ, ŻE SIĘ STARZEJĄ, LECZ STARZEJĄ SIĘ, BO PRZESTAJĄ SIĘ BAWIĆ ❤️❤️❤️Mark Twain ❤️❤️❤️Buziaki Kochani i niech się Wam dziś przydarzy coś miłego , co ucieszy Wasze serca ❤️❤️❤️ Całuję mocno ❤️ - napisała pod zdjęciami Dagmara Kaźmierska.

Jednak taki sposób rozrywki nie przypadł do gustu jednej z internautek, która napisała wprost:

A potem wkładam tam art spożywcze!! no gdzie z butami do koszyka???😱 - zamieściła komentarz obserwatorka Dagmary Kaźmierskiej.

Na reakcję gwiazdy "Królowych życia" nie trzeba było długo czekać:

🙈🙈🙈NOOOO TRAGEDYYYJAAAA 🙈gratuluję wkładać do koszyka np. chleb bez opakowania 🙈🙈🙈 - odpowiedziała Dagmara Kaźmierska?

Później ze strony kilku innych internautów pojawiło się więcej komentarzy na temat tego, że wsiadanie do wózka jest ich niehigieniczne.

- Jestem tego samego zdania. Ja nie pakuje niektórych produktów do foliówek ze względu plastiku. A później się dziwić że zarazki, bakterie. Słabe zachowanie p. Dagmary! - pewnie, że się nie wsadza brudnych butów tam gdzie się wkłada zakupy, tym bardziej w czasie COVID-19 kiedy każdy tego dotykał Fuj żeby tam wchodzić

A Wy co o tym myślicie? Jedno jest pewne - Dagmara Kaźmierska w każdym wydaniu zaraża swoim optymizmem i pozytywną energią!

