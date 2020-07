Dagmara z "Królowych życia" świętuje urodziny syna! Pokazała mnóstwo zdjęć sprzed 19 lat

Dagmara z "Królowych życia" ma powody do świętowania! Jej syn Conan skończył właśnie 19 lat! Z tej okazji gwiazda hitu TTV podzieliła się wyjątkowymi zdjęciami, na których możemy zobaczyć jak Dagmara wyglądała niedługo po urodzeniu Conana! Bohaterka "Królowych życia" zamieściła też piękny wpis. Koniecznie zobaczcie!

Dagmara z "Królowych życia" świętuje 19. urodziny syna!

Syn Dagmary Kaźmierskiej ma już 19 lat! Każdy fan "Królowych życia" zapewne wie, że Conanek to oczko w głowie mamy. Gwiazda hitu TTV zawsze dba, aby jej syn miał wszystko co najlepsze. Jest bardzo troskliwa, a Conan doskonale wie, że może powiedzieć swojej mamie absolutnie wszystko. Wspaniale patrzy się na ich relację nawet wtedy, kiedy dochodzi pomiędzy nimi do małych (i często zabawnych) spięć.

Ale Conan to już dorosły chłopak. Z okazji 19. urodzin Dagmara postanowiła podzielić się zdjęciami swojego syna także z czasów dzieciństwa. Na fotografiach możemy zobaczyć także samą "Królową życia". Teraz już wiadomo jak wyglądała 19 lat temu. Pod zdjęciami pojawił się również wzruszający wpis od Dagmary Kaźmierskiej, dedykowany jubilatowi.

💝💝💝MOJE NYNY 💝💝💝Ma dziś 19 lat 💝🙈🎉🎉🎉A niedawno się urodziło 😍😍😍 KOCHAM ŻYCIE , BO DAŁO MI CIEBIE ❣️KOCHAM CIEBIE , BO JESTEŚ MYM ŻYCIEM ❣️❣️❣️💙🙏🏻💙 @conanbestia #happybirthday - napisała Dagmara.

Pod postem pojawiło się również mnóstwo życzeń od fanów Dagmary z "Królowych życia".

- Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla pani syna pani Dagmaro życzę dużo zdrówka 💝💝🍾🥂🎂❤️❤️ - Ale cudowne zdjęcia!😊 Wszystkiego co najlepsze, 100 lat, uśmiechu i zdrowia! 😁🥳 - Spełnienia marzeń i samych sukcesów w życiu💪🏻 Conanek pamiętaj musisz być dobrym lekarzem♥️ - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i dużych sukcesów 🎉🎉 - piszą fani.

Zobaczcie zatem zdjęcia, którymi podzieliła się Dagmara! Tak wyglądała niedługo po urodzeniu Conana!

Widać, że Conan od pierwszych chwil stał się dla niej całym światem!

Wygląda również na to, że Dagmara Kaźmierska lubiła eksperymentować z fryzurami!

Tylko spójrzcie na to szczęście świeżo upieczonej mamy!

A tutaj możecie zobaczyć jak Conan wyglądał jeszcze zanim poznaliśmy go w programie "Królowe życia'.

My również dołączamy się do życzeń! Wszystkiego najlepszego Conan!