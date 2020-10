Dagmara z "Królowych życia" opowiedziała jak radziła sobie z seksem w... zakładzie karnym! Jej odpowiedź zaskoczyła wszystkich! 

Dagmara z "Królowych życia" ostatnio była gościem programu Kuby Wojewódzkiego. Gwiazda hitu TTV opowiedziała w nim między innymi o swojej kryminalnej przeszłości. Prowadzący program nie odmówił sobie także jeszcze bardziej intymnych pytań. Zapytał Dagmarę Kaźmierską między innymi o to, jak radziła sobie z seksem w zakładzie karnym. Jej odpowiedź chyba zaskoczyła wszystkich! Zobaczcie

Dagmara Kaźmierska to uwielbiana bohaterka programu "Królowe życia". Fani pokochali ją za ogromne poczucie humoru, nietuzinkowe teksty i podejście do życia. Jej udział w programie Kuby Wojewódzkiego, wzbudził jednak pewne kontrowersje. Gwiazda za sobą kryminalną przeszłość - spędziła w więzieniu 14 miesięcy. Została skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji.

W programie Kuby Wojewódzkiego gwiazda "Królowych życia" opowiedziała o swoim pobycie w więzieniu. Zdradziła, że był to dla niej niezwykle trudny czas przede wszystkim ze względu na rozłąkę z synem. Prowadzący program postanowił zadać jej dodatkowo intymne pytanie, dotyczące jej odsiadki w zakładzie karnym.

Jak sobie z seksem radziłyście? 14 miesięcy bez seksu? - zapytał Kuba Wojewódzki Powiem Ci, że ja jak teraz jestem na wolności, to jestem o wiele dłużej bez seksu - wyjawiła Dagmara. Co ty mówisz? Więcej niż tydzień, miesiąc? - dopytywał prowadzący. Więcej niż to jak byłam w zakładzie. [...] Nie idę do zakonu - nie mam z kim! - dodała "Królowa życia" .

Jeszcze niedawno plotkowało się, że bohaterka hitu TTV nawet planuje ślub! Czy to oznacza, że Dagmara jednak jest singielką? Po tym wyznaniu gwiazdy, showman postanowił zapytać ją jeszcze o cechy, jakie powinien mieć mężczyzna, który mógłby ją zdobyć. Co na to odpowiedziała "Królowa życia"?

Po pierwsze nie lubię głupków. Muszę czuć do mężczyzny nie tylko miłość, ale i szacunek. On musi być taki troszkę władczy. Nie może być placek. Co do typu urody już nie mam. [...] Musi mieć w sobie to "cóś".

Dagmara jak zwykle pokazała, że jest szczera do bólu i nie owija niczego w bawełnę! A Wy, oglądaliście odcinek Kuby Wojewódzkiego z udziałem "Królowej życia"? Jak Wam się podobał jej występ?

