Dagmara z „Królowych życia" to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TTV. Jest zabawna, bezpośrednia i wprost mówi, to co myśli – dzięki czemu cieszy się dużą popularnością. Jakiś czas temu uległa poważnemu wypadkowi, a swój powrót do zdrowia na bieżąco relacjonowała na Instagramie.

Gwiazda nie odpuszcza i choć nie wróciła jeszcze do pełnej sprawności, już można zobaczyć ją na antenie TTV. Ostatnio zaskoczyła fanów umieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie swojego śniadania. Trzeba przyznać, że jej posiłek jest dosyć zaskakujący, jednak nie tak bardzo jak towarzystwo! O co chodzi?

Kontrowersyjne śniadanie Dagmary z "Królowych życia"!

Dagmara Kaźmierska pochwaliła się na Instagramie śniadaniem, które je razem ze stylistką Malwiną Wendzikowską. Zamiast modnego dania, gwiazdy jedzą „chińską zupkę” z torebki. Pod zdjęciem królowa życia napisała:

A miało być na bogato - czytamy na Instagramie celebrytki.

Okazuje się, że obie kobiety wzięły udział w podróżniczym show stacji TTV "Orzeł czy reszka", a na Instagramie relacjonują pobyt z wycieczki do Niemiec. Zanim odcinek będzie można zobaczy na antenie gwiazdy budują napięcie, umieszczając ciekawe zdjęcia. Jak poradziły sobie podczas wspólnej podróży? Przekonamy się niebawem.

Ciekawe czy takie śniadanie smakowało gwiazdom?