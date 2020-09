Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" to naprawdę bardzo szczera osoba! Gwiazda nie boi się poruszać żadnych tematów, nawet tych, o których nikt głośno nie mówi. Na Instagramie bohaterki hitu TTV pojawił się właśnie wpis, w którym Dagmara poinformowała, w jakim stroju widzi się... w trumnie!

Oczywiście jej post należy potraktować z przymrużeniem oka. Zobaczcie sami.

Dagmara z "Królowych życia" już zaplanowała swój pogrzeb! "Musi być wygodnie"

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" słynie ze swojego ogromnego poczucia humoru. Do życia podchodzi z dużym dystansem i nawet w najgorszych sytuacjach, patrzy optymistycznie w przyszłość. Nawet kiedy uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, nie traciła wiary i wytrwale walczyła o powrót do zdrowia. Chociaż w dalszym ciągu musi uczęszczać na rehabilitację, to nie poddaje się i idzie do przodu. Dagmara to prawdziwa fighterka!

Bohaterka hitu TTV cały czas spełnia również swoje marzenia. Ostatnio zajęła się projektowaniem ubrań, które od niedawna można kupić w jej sklepie. W ofercie dostępne są między innymi dresy, które Dagmara uwielbia. I właśnie w tym kontekście gwiazda "Królowych życia" wspomniała o swoim... pogrzebie. Brzmi strasznie, ale wpis gwiazdy należy potraktować oczywiście z przymrużeniem oka.

Mnie to nawet pochowają w dresie 😜😜😜Ale nawet tam musi być wygodnie 😘 - napisała Dagmara Kaźmierska.

W komentarzach pod postem internauci zachwycają się pięknym dresem, którym pochwaliła się Dagmara. Oczywiście zwrócili również uwagę na sposób, w jaki zareklamowała go gwiazda.

- Różowy to twój kolor ślicznie wyglądasz😘 - Dresy życiem❤️❤️ - Nareszcie ktoś nam wciska produkt w czarujący sposób i humorem 😍. Zainteresowana jest kupnem . 😘 (pis.oryg.) - Wygoda to podstawa też uwielbiam dres❤️❤️❤️ - piszą fani.

A Wy, co myślicie o takim sposobie... reklamy?

Dagmara Kaźmierska słynie ze swojego dużego poczucia humoru, o czym możemy stale przekonywać się w programie "Królowe życia", ale także na Instagramie gwiazdy.