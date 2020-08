Dagmara z "Królowych życia" kocha modę - sama również projektuje ubrania. Jej styl jest bardzo barwny i pokochały go tysiące internautek. Tym razem gwiazda hitu TTV opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym możemy podziwiać ją w fioletowej stylizacji. Ale to jej klapki przykuwają największą uwagę. Mając je na nogach, na pewno nie przejdziesz niezauważona. To ostatnio prawdziwy hit. Zobaczcie!

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" planuje ślub! Już dawno nie była tak zakochana! Jaki jest jej wybranek?

Dagmara z "Królowych życia" cała na fioletowo... Ale jej klapki to prawdziwy hit!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" to dla wielu jej fanek niekwestionowana ikona stylu! O ile niektóre kreacje bohaterki hitu TTV mogą być dla niektórych zbyt odważne, o tyle ta propozycja na pewno przypadnie do gustu wszystkim wielbicielkom jej kontrowersyjnego stylu! Gwiazda hitu TTV postanowiła zaprezentować się w stylizacji, w której dominuje kolor fioletowy. Do T-shirtu dobrała jeansowe spodnie i klapki z futerkiem, które są teraz absolutnym hitem!

Jeszcze niedawno puchate klapki kojarzyły się tylko z obuwiem, które założymy chodząc po domu. Jednak teraz to one królują na salonach i zdecydowanie zawładnęły letnim sezonem. Mnóstwo pań zdecydowało się na taki model i okazuje się, że im bardziej są puchate, tym lepiej. Klapki, które ma na sobie Dagmara Kaźmierska z pewnością należą właśnie do tych najbardziej puchatych! Zobaczcie sami.

Również fani są zachwyceni tym, jak świetnie wygląda Dagmara Kaźmierska!

- Jeju jaka śliczna😍😍😍❤️ - Królowa 💜💜💜💜💜pasuje Ci ten kolor 💜💜💜👏🏻👏🏻👏🏻 - Och jakie śliczne pomponki 😘 - Ale mega pani wygląda 💜💜i ten fioletowy Pomponik 🤪😁cudny - Fajna stylówka w lawendowym do twarzy 🌸😊 - piszą fani gwiazdy.

A wy co myślicie o takich klapkach? Zdecydujecie się na taki model, czy jednak jest dla Was zbyt ekstrawagancki? Jedno jest pewne - te klapki to absolutny hit roku 2020! A teraz z pewnością dostaniecie je w rewelacyjnych cenach na wyprzedażach sezonowych.