Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" planuje ślub! Już dawno nie była tak zakochana! Jaki jest jej wybranek?

Dagmara Kaźmierska jest najbardziej lubianą bohaterką "Królowych Życia". Przebojowa mieszkanka Kłodzka podbiła serca telewidzów swoją osobowością. Do tej pory milcząca na temat swojego życia miłosnego gwiazda zdradziła, że jest zakochana! I to jak! Dagmara pierwszy raz opowiedziała o swoim partnerze. Okazuje się, że jest od niej młodszy i niedługo wezmą ślub!

Dagmara Kaźmierska o swoim partnerze i planowanym ślubie

Dagmara Kaźmierska nigdy nie mówiła publicznie od swoim związku. Od rozstania z byłym mężem, z którym ma dorosłego już syna Konana, minęło już 3 lata. Przez ten czas przyzwyczaiła się do życia jako singielka. Okazuje się jednak, że serce "Królowej Życia" znów jest zajęte! Sposób w jaki mówi o swoim partnerze oraz sposób doboru słów świadczy o tym, że jest naprawdę zakochana:

Tu to mi się naprawdę trafiło! Młodszy ode mnie! O dwa lata. Jest bardzo dobrym człowiekiem, jest wyrozumiały, cierpliwy, znosi te moje wszystkie jazdy. Kocha mnie, jest porządny i ma zasady! Wiem, że nigdy by mnie nie zdradził... jest przystojny... To, że on mnie chce to ja się dziwię! - zdradziła Dagmara w rozmowie z WP Gwiazdy

Chociaż spotykają się dopiero od niedawna, Dagmara już wie, że to ten jedyny i to właśnie z nim chciałaby wziąć ślub. Królowa życia potwierdziła, że jeszcze nie otrzymała pierścionka zaręczynowego, ale jest pewna, że to tylko kwestia czasu:

Pierścionka jeszcze nie było ale będzie, ślub też będzie. Nie mogę wszyskiego pokazywać, bo chce mieć coś dla siebie. Tą jedną rzecz.

Życzymy zakochanym samych wspaniałych chwil i czekamy na wieści o weselu!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" jest zakochana! Dawno nie była tak szczera!

Gwiazda "Królowych Życia" zdradziła, że planuje ślub z nowym partnerem w niedalekiej przyszłości.