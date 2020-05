Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" zachwyciła fanów nowym zdjęciem w dresie... własnego projektu! Fanki oszalały na jego punkcie!  

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" na najnowszym zdjęciu dodanym na Instagramie wygląda po prostu olśniewająco! Szczególną uwagę internautek zwrócił jednak jej błękitny dres, który wygląda naprawdę stylowo. Okazało się, że jest to dzieło jej własnego projektu. Fanki natychmiast zaczęły dopytywać, gdzie można dostać to cudo. Dagmara im odpowiedziała! Sprawdźcie!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" to dla wielu jej fanek niekwestionowana ikona stylu! O ile niektóre kreacje "królowej życia" mogą być dla niektórych zbyt odważne, o tyle ta propozycja na pewno przypadnie do gustu wszystkim! Dagmara zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym możemy podziwiać naprawdę przepiękny dres, który zaprojektowała właśnie "królowa życia". Oczywiście nie zabrakło też kilku motywacyjnych słów od Dagmary.

NIE POZWÓL , BY TROSKI Z PRZESZŁOŚCI LUB OBAWA O PRZYSZŁOŚĆ ZABRAŁY CI RADOŚĆ DNIA DZISIEJSZEGO 😁🍀😁Aniołki Moje 😇💙😇Samych serdeczności Wam życzę 😘Nie myślmy o tym co było , bo to już BYŁO ! Dobre , czy złe -ale BYŁO ! Czasu nie zawrócimy 😘Nie umartwiajmy się tym CO BĘDZIE ! Bo tego nie wie nikt . A możemy tym tylko zabrać sobie radość życia 😁😘 [...] Ja się cieszę tym co mam teraz 💖Tym kogo mam koło siebie i dlatego przy tych wszystkich moich przebojach 😜🙈jeszcze jakoś funkcjonuję 😝😛😝Całuję Was bardzo mocno 💙Acha -dresik mojego projektu -ładny ?💙💙💙💙💙 (pis. oryg.) - napisała Dagmara Kaźmierska.