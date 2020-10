Królowe życia. Dagmara Kaźmierska bez sztucznych rzęs i makijażu. Tak wygląda na co dzień!

Dagmara Kaźmierska jest największą gwiazdą "Królowych życia". Jej popularność nie słabnie od pierwszych sezonów show a antenie TTV. Na co dzień zawsze pojawiała się w pełnym makijażu oraz doczepionymi rzęsami. Tym razem pokazała się fanom zupełnie naturalna.

Faktycznie jest aż tak źle, jak mówi? Sami zobaczcie, jak wygląda Dagmara Kaźmierska bez swojego charakterystycznego, mocnego makijażu.

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" bez makijażu

Dagmara Kaźmierska zaprezentowała swoim fanom naturalne wydanie! Pomimo tego, że na co dzień widzowie są przyzwyczajeni do tego, że jest idealnie pomalowana, uczesana i charakterystycznie ubrana, to nie ma problemu z tym, aby pokazać się również w wersji zupełnie sauté.

"Królowa życia" nagrała Instastory, na którym oddaje się porannej pielęgnacji. Nie ma na sobie ani grama makijażu oraz nie dokleiła sztucznych rzęs. Gwiazda TTV przyznała, że nie lubi swojego looku bez nich, ale nie ma problemu aby się tak pokazać:

Nie patrzcie na mnie bez rzęs. Dramat! Ale to nieistotne, później dokleję - powiedziała na Instastory.

Dagmara Kaźmierska przy okazji pokazała jak dba o swoją cerę. Internauci już nie jednokrotnie podkreślali, że podziwiają jej urodę. Niedawno na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie w stroju kąpielowym. Wówczas również posypało się sporo komplementów odnośnie urody gwiazdy:

Lubicie oglądać zdjęcia znanych osób bez makijażu?

Dagmara Kaźmierska pokazała się bez makijażu.

Dagmara w "Królowych życia" nie rozstaje się z mocnym makijażem oraz sztucznymi rzęsami. Tym razem postanowiła się pokazać fanom zupełnie naturalna.