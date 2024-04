Niektórzy w sieci się śmieją, że Dagmara Kaźmierska niedługo zacznie wyskakiwać z lodówki. Tym razem jednak nie wyskoczy z lodówki, a ze szklanego ekranu i wcale nie chodzi o 'Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że "Królowa życia" i jej syn pojawią się w kolejnym telewizyjnym hicie. Sami zainteresowani nie kryją radości z tego powodu, ale widzowie nie podzielają ich entuzjazmu. W sieci pojawiły się krytyczne komentarze. O co chodzi? Sami zobaczcie!

Dagmara i Conan Kaźmierscy w "Lombard. Życie pod zastaw"

Nie da się ukryć, że Dagmara Kaźmierska to jedna z bardziej charyzmatycznych postaci w naszym rodzimym show-biznesie. Swoją karierę rozpoczęła w "Pamiętnikach z wakacji", które otworzyły jej drzwi do sławy. Następnie została dostrzeżona przez stację TTV, której stała się największą gwiazdą. Jednak kiedy format "Królowe życia" poszedł w zapomnienie, ulubienica fanów nie zamierzała siedzieć w cieniu. Celebrytka rozwinęła skrzydła i wzięła udział w kolejnych produkcjach. Właśnie dlatego teraz co tydzień możemy oglądać Dagmarę Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie wzbudza liczne kontrowersje. Jak się okazuje, już dziś zobaczymy ją w kolejnej produkcji!

Dagmara Kaźmierska ma na swoim koncie liczne, gościnne występy w różnych paradokumentalnych serialach. Jak się okazuje, jej aktorskie CV wciąż się poszerza i już dziś będziemy mogli ją zobaczyć w kolejnej produkcji. Padło na popularny "Lombard. Życie pod zastaw". Co więcej, Dagmara Kaźmierska nie wystąpi tam sama. U boku gwiazdy zobaczymy jej ukochanego syna, który wspiera ją na każdym kroku. Popularna rodzina pochwaliła się kolejnymi rolami w mediach społecznościowych.

Będzie się działo! Jesteście ciekawi co sprowadza Dagmarę i Conana do Lombardu?

To nie przeszło bez echa.

Fani od razu ruszyli z komentarzami. Te niestety okazały się krytyczne względem celebrytki i jej syna:

Za chwilę otworze lodówkę i tych dwoje z niej wyskoczy masakra

Odpuszczam ten odcinek... jak ich widzę to później mam koszmary...

Oglądanie tej pani to żenada

Pozostali internauci są zachwyceni i już nie mogą doczekać się odcinka z udziałem Dagmary Kaźmierskiej i jej syna Conana.

Obowiązkowo, uwielbiam Panią Dagmarkę

Chętnie obejrzę Dagmarę

Muszę obejrzeć! Uwielbiam panią Dagmarę komentują fani.

Wy również czekacie na odcinek z udziałem Dagmary Kaźmierskiej i jej syna? "Lombard. Życie pod zastaw" już dziś o godzinie 19:00 na antenie TV Puls.

