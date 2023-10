Kolejna edycja programu "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami. Wśród fanów pojawiają się domysły, kto tym razem zasiądzie w jury kultowego programu. Widzowie nie wyobrażają sobie talent show bez udziału, np.: Michała Szpaka. Wielu fanów chętnie zobaczyłoby w tej roli także Dodę! Wokalistka ma wieloletnie doświadczenie na scenie i wspaniały warsztat wokalny. Do tego zawsze jest sprawiedliwa i ciężko pracuje na swoje sukcesy. Niewątpliwie jako jurorka sprawdziłaby się znakomicie w tej roli.

Ostatnio na Instagramowym profilu piosenkarki pojawił się komentarz fana, który zachęcał wszystkich do wypełnienia formularzu, aby Doda dołączyła do obsady jurorskiej.

Niech każdy wchodzi na stronę www.tvp.pl/kontakt i klika w główne anteny Tvp i wypełnia formularz, w którym pisze, że chce Dorotę Dodę Rabczewską na trenera The Voice of Poland. Nie ma limitu, można wysyłać ile się chce formularzy, tylko trzeba odświeżać stronę po wysłaniu formularza.

Wokalistka odpowiedziała na ten komentarz:

The voice chce mnie na trenera , TVP się nie zgadza ????????‍♀️ - twierdzi Doda.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Dodą podczas live na Instagramie. Wokalistka przyznała, że bardzo chciałaby wystąpić w roli jurorki "The Voice of Poland"! Fani również bardzo o tym marzą! Doda wyjawiła także jaką byłaby trenerką, gdyby zasiadła w słynnym czerwonym fotelu talent show. Czy w takim razie możemy liczyć, że jednak piosenkarka niedługo pojawi się w kultowym programie?

Zobaczcie nasze wideo, by przekonać się, co wyjawiła nam Doda!