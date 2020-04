Czy w kościele obowiązują maseczki? Wyjaśniamy!

Czy wchodząc do kościoła, muszę mieć na twarzy maseczkę? Czy to obowiązkowe? To pytanie pojawia się wielokrotnie w dyskusjach w sieci w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Przypomnijmy, od czwartku, 16 kwietnia w życie wszedł przepis, który nakazuje w miejscach publicznych zasłanianie ust i nosów. Uwaga! Ten przepis obowiązuje również w kościele. Kościół jest miejscem publicznym, dlatego będąc w kościele na przykład podczas mszy czy nabożeństwa, musisz mieć nałożoną maseczkę lub inną osłonę twarzy.

Ile osób może być w kościele?

Od poniedziałku, 20 kwietnia w miejscach kultu religijnego, obowiązują nowe zasady dotyczące liczby osób przebywającym w danym miejscu - jest to 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Jakie kary za brak maseczki?

Co grozi ci, jeśli w miejscu publicznym nie będziesz mieć założonej maseczki? Za nieosłonięcie twarzy grozi policyjny mandat, kara sądowa lub kara administracyjna od sanepidu. Za niezasłanianie nosa i ust lub inne naruszenia reżimu antywirusowego grozi:

do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;

do 5.000 zł grzywny sądowej, np. gdy ktoś nie przyjmie mandatu;

do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu;

do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.

