Sławomir Zapała za wszelką cenę odwraca się od muzyki disco-polo i uparcie twierdzi, że jego muzyka to rock polo. Co to dokładnie jest?

Reklama

Zdecydowanie muzycznie więcej jest w nas rocka, dlatego że na scenie mamy rockowe instrumenty i gramy na żywo, ze świetnymi muzykami. Energia, która udziela się naszym fanom, też to podchodzi pod rock, ale jest to także muzyka do zabawy i tańca, więc wszystko się pięknie łączy. Teksty są po polsku, więc jest i polo - powiedział Sławomir w jednym z wywiadów.

Czy inni muzycy disco-polo mają problem z "odmiennością" Sławomira Zapały (Sławomir o minusach życia gwiazd disco polo)? Jak postrzegany jest w środowisku? Na to pytanie odpowiedział nam Radek Liszewski z zespołu "Weekend".

Zobacz: Żona Sławomira Zapały bez makijażu

Jak narodził się fenomen Sławomira?

Przypomnijmy, w 2015 roku Sławomir Zapała zawojował internet przebojem "Megiera", w którego teledysku wystąpili m.in. Ewa Kasprzyk i Krzysztof Kiersznowski. Jako autor tego utworu Sławomir wszędzie przedstawiał się jako Polak, który po zrobieniu kariery na Long Island powrócił do kraju z emigracji, by podbić miejscowy rynek muzyczny. Został gwiazdą muzycznego gatunku Rock Polo. Jego kolejne przeboje to "Ni mom hektara" i "Aneta", w teledysku do którego wystąpiła Małgorzata Socha.

Sławomir Zapała współpracuje z kabaretami, a na swoim koncie ma przeróbkę utworu "Somebody that I used to Know" Gotye oraz parodię Zbigniewa Ziobro w programie Szymona Majewskiego. Od września 2016 roku występował w show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Odpadł jako piąty uczestnik swojej edycji. W 2017 roku zobaczymy go w 7. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Sławomir Zapała jest lubiany?

fot. Facebook

Reklama

Radek Liszewski zdradził nam prawdę.