Zaproszenie do „Tańca z gwiazdami” pojawiło się w najbardziej odpowiednim momencie jej życia. Na początku roku amerykańska modelka polskiego pochodzenia Sandra Kubicka zachorowała na PCOS (zespół policystycznych jajników). W trakcie zaledwie kilku tygodni przytyła 19 kilo, na jej twarzy pojawiły się trądzik i opuchlizna, a na udach cellulit. To był dla niej cios, bo w Stanach Sandra uznawana jest za jedną z najseksowniejszych fotomodelek, a specjalizuje się w sesjach do reklam bielizny.

Reklama

Z powodu choroby ważyłam 72 kilo. Nigdy w życiu nie miałam takiej wagi! W dodatku zostałam zwolniona z pracy przez klienta, z którym pracowałam od lat. Byłam załamana! Bałam się, że to koniec mojej kariery!", opowiada Sandra.

Dopóki modelka nie dostała lekarskiej diagnozy, była przerażona zmianami, które zachodzą w jej ciele. Choroba nie była jedynym jej problemem. Kubicka ciąż dochodziła do siebie po zdradzie byłego narzeczonego, francuskiego didżeja Cedrica Gervaisa, który kilka miesięcy wcześniej zerwał z nią zaręczyny po ponad trzech latach związku, informując w mediach społecznościowych, że ma już inną dziewczynę. To był dla Sandry szok, zwłaszcza że przygotowania do ślubu szły już pełną parą. Kiedy Sandrze wydawało się, że jej kariera wisi na włosku, a marzenia o założeniu rodziny i byciu mamą legły w gruzach, nagle wszystko zaczęło się powoli odmieniać.

Na początku tego roku, kiedy Sandra wyglądała najmniej seksownie w swoim życiu, poznała podczas rejsu jachtem Kaio Alvesa Goncalvesa. W tym samym czasie Kubicka zaczęła też leczyć się hormonalnie i przestrzegać ścisłej diety. Zrezygnowała z wyczerpujących treningów siłowych, a postawiła na cardio. Efekt? Dziś waży 58 kg.

Kilka tygodni temu Sandra przyznała, że się zaręczyła! Dziś bardzo zależy jej dziś na stworzeniu szczęśliwej rodziny. Kiedy dowiedziała się, że choruje na PCOS, lekarz uprzedził ją, że bardzo trudno będzie jej zajść w ciążę, a jeszcze trudniej ją utrzymać. Dlatego Kubicka postanowiła dłużej nie zwlekać i rozpoczęła długi proces leczenia, przygotowujący do zajścia w ciążę. Kaio natychmiast zadeklarował, że jest gotowy ją wspierać, choć znali się wtedy zaledwie od kilku miesięcy.

Zobacz także: Żora zasugerował, że Kurdej-Szatan jest faworyzowana! Tylko nam odpowiedziała na jego hejt

Sandra z chłopakiem:

Reklama

EastNews