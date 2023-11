Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się coraz większymi krokami. Nie jest już żadną tajemnicą, że wśród uczestników zobaczymy m.in. Basię Kurdej-Szatan z mężem, Monikę Miller, Akopa Szostaka czy Magdę Beredę. Do tego niedawno ujawniono, że na parkiecie zatańczy także Joanna Lazer, którą fani zespołu "Red Lips" znają jako "Rudą". Teraz z kolei do grona uczestników dołączyła... znana modelka! Przeczytajcie więcej poniżej.

Reklama

Modelka w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak się okazuje, w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy gwiazdę wybiegów. Mowa o Sandrze Kubickiej, która występowała m.in. na pokazach Victoria's Secret. Sandra od lat robi karierę na wybiegu i współpracuje z największymi światowej sławy markami.

Oto nasza kolejna uczestniczka! Sandra Kubicka???????? Światowej sławy modelka. Dziewczyna z Łodzi, która mieszka w USA, ale na kolejne miesiące dom Miami zamienia na parkiet taneczny w Warszawie???? - czytamy na profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie.

Sama modelka tak napisała o swoim udziale w show:

TANIEC Z GWIAZDAMI !!! ⭐️???????? Kochani trzymaliśmy to jako sekret już długi czas! Mam nadzieje ze niespodzianka sie udała! Jestem mega podekscytowana ta nowa przygoda!!!!! Mam nadzieje ze mam w Was wsparcie i będziecie oddawać głosy! ???????? Startujemy już we wrześniu a teraz czas na sesje

Kim jest Sandra Kubicka?

Sandra Kubicka podbija światowe wybiegi już od lat! W 2008 roku zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie do dziś robi karierę. Już w wieku 13 lat zaczęła występować na wybiegach. Wtedy właśnie wzięła udział w konkursie i doszła do finału, ale ostatnie została zdyskwalifikowana, ponieważ nie chciała zaprezentować żadnego talentu. Mimo tego, po kilku tygodniach organizatorzy konkursu zaproponowali jej kontrakt z agencją Next Model Management.

Sandra Kubicka pracowała dla Delia, Alexia, Nordstrom i Bonprix. Sesje z jej udziałem można było podziwiać w takich magazynach, jak: Cosmopolitan, Fashion Magazine, Glamour czy InStyle. Była także jedną z głównych modelek Asos. Co ciekawe, Sandra Kubicka trafiła na listę 100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki według magazynu "Maxim".

Sandra Kubicka od dawna robi karierę w modelingu

Instagram

Sandra Kubicka zatańczy w show

Instagram