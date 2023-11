Roksana Węgiel to bardzo zapracowana nastolatka. Jej kariera, od czasu zwycięstwa w programie "The Voice Kids", nabrała ogromnego rozpędu! Teraz koncertuje, nagrywa płyty, bierze udział w reklamach i występuje na festiwalach. To wszystko zabiera mnóstwo czasu, a artystka ma dopiero 14 lat i musi jeszcze skończyć szkołę! W takim natłoku obowiązków nie jest to łatwe. Nie uwierzycie, co wokalistka powiedziała na temat swojej nauki!

Czy Roksana Węgiel ma czas na szkołę?

Roksana Węgiel nie jest typową nastolatką. Po tym, jak wygrała program muzyczny na jej koncie pojawiło się kolejne wielkie zwycięstwo w 16. Konkursie Eurowizji dla Dzieci. Aktualnie artystka promuje swoją nową piosenkę "Lay Low" i dużo koncertuje, a w związku z tym nie ma zbyt wiele czasu na naukę. Przyznała to w jednym z wywiadów:

Czasami jest teraz ciężko znaleźć czas na chodzenie do szkoły. Staram się zawsze brać książki do auta albo busa i uczę się tam, bo nie mam innego wyjścia - powiedziała wokalistka w rozmowie z "Faktem".

To z pewnością nie jest łatwa sytuacja dla nastolatki, która chce rozwijać swoją karierę, a jednocześnie zależy jej, aby skończyć szkołę. Do tej pory jej się to udawało, a wkrótce wakacje, więc będzie miała trochę więcej wolnego czasu.

Sądzicie, że w przyszłym roku uda jej się wszystko pogodzić?

Roksana Węgiel jest bardzo zapracowaną nastolatką!

