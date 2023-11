Roksana Węgiel w błyskawicznym tempie wyrasta na wielką gwiazdę. Po ogromnym sukcesie na Eurowizji Junior 14-latka nie osiadła na laurach. Roxie wciąż pracuje nad swoim głosem i nowymi piosenkami. Niedawno w sieci pojawił się teledysk do jej nowego hitu pt. "Lay Low". Choć większość fanów jest zachwycona tą produkcją, pojawili się również i tacy, których ona oburza. Dlaczego? Zobaczcie poniżej!

Niektórzy fani po wysłuchaniu nowego hitu Roxie Węgiel uznali, że jest on zbyt dojrzały, jak na 14-latkę.

- Jak usłyszałam tekst tego utworu, to mało co nie umarłam... Fajna piosenka, tylko ten teledysk, słowa itp... Piosenka super, ale słyszeć takie słowa z ust 14-latki jest trochę dziwne... - czytamy w komentarzach.

Co tak oburza fanów Roksany Węgiel? Być może chodzi o ten fragment:

Chłopcze, przez ciebie nie mogłam spać aż do rana. Myślenie o tobie nie daje mi spokoju. Jesteś obsesyjnym pragnieniem, który płynie w moich żyłach. Mimo wszystko to lubię. Tak, lubię to, lubię to - śpiewa Roxie w piosence "Lay Low".

Zobacz także: Ten QUIZ ułożyła dla Was sama Roksana Węgiel! Jak dobrze ją znasz? Sprawdź się!

Jak na te zarzuty zareagowała Roksana Węgiel? Artystka postanowiła opublikować na Instagramie obszerny komentarz w tej sprawie.

Zauważyłam, że w komentarzach wielu z Was stara się przetłumaczyć znaczenie piosenki „Lay Low”. Od razu dodam, że nie należy tłumaczyć go tak dosłownie. „Lay Low” to piosenka o pierwszym zauroczeniu… kiedy nie możesz przestać (od rana) myśleć o obiekcie swoich westchnień. Myślę, że każda nastolatka może się z tym utożsamiać. Tekst można czytać na różnych płaszczyznach i myślę, że każdemu się kojarzy z tym co jest dla niego bliskie. Dla mnie to tekst o tym jak fajnie, ale czasem dziwnie się czuję jeśli się zakocham i nie ma w tym, żadnych podtekstów - tłumaczy Roxie Węgiel.